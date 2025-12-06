PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: "Lichtblicke" im Mittelpunkt: 28. Ökumenischer Gottesdienst setzt Zeichen der Verbundenheit und Hoffnung - über 2.000 Euro an gemeinnützige Einrichtung gespendet

POL-OF: "Lichtblicke" im Mittelpunkt: 28. Ökumenischer Gottesdienst setzt Zeichen der Verbundenheit und Hoffnung - über 2.000 Euro an gemeinnützige Einrichtung gespendet
  • Bild-Infos
  • Download

Seligenstadt (ots)

(lei) Was wäre die Adventszeit ohne Momente der Einkehr und des gemeinsamen Innehaltens? Genau das stand im Mittelpunkt des traditionellen Ökumenischen Gottesdienstes des Polizeipräsidiums Südosthessen, der am Samstagnachmittag in der Einhardbasilika Seligenstadt stattfand. Zum mittlerweile 28. Mal kamen Mitarbeitende des Polizeipräsidiums, Vertreterinnen und Vertreter der evangelischen und katholischen Polizeiseelsorge sowie zahlreiche Besucherinnen und Besucher zusammen, um einen besinnlichen Augenblick im Advent zu erleben. Insgesamt fanden sich rund 400 Personen in der Basilika ein.

Gestaltet wurde der Gottesdienst gemeinsam von Polizeipfarrer Till Wisseler und Polizeiseelsorgerin Anna Albert. Musikalisch wurde die Messe klangvoll durch das Landespolizeiorchester Hessen unter der Leitung von Edgar Sterkel sowie Organistin Christina Mayer umrahmt. Die gastgebende Pfarrei St. Marcellinus und Petrus unterstützte erneut die Durchführung in der historischen Kirche.

In seinem Grußwort betonte der Leiter der Abteilung Einsatz des Polizeipräsidiums Südosthessen, Marco Weller, die besondere Bedeutung dieses vorweihnachtlichen Zusammenkommens. Er hob hervor, wie wichtig gemeinsame Momente der Ruhe und Besinnung angesichts der Herausforderungen des Polizeialltags seien: "In Zeiten, in denen Schlagzeilen oft von Krisen und Konflikten geprägt sind, brauchen wir Lichtblicke - Zeichen von Hoffnung, Mitmenschlichkeit und Zusammenhalt", so Weller.

Unter dem diesjährigen Motto "Lichtblicke" rückte der Gottesdienst jene kleinen, aber bedeutsamen Gesten in den Mittelpunkt, die im Alltag Mut schenken und Hoffnung geben: Menschen, die nach belastenden Ereignissen einfach "Danke" zu Helfenden sagen, die in schwierigen Momenten füreinander da sind oder die durch Unterstützung und Fürsorge wieder Zuversicht gewinnen.

Wie in jedem Jahr wurde am Ende des Gottesdienstes eine Kollekte gesammelt. Die Spenden kommen in diesem Jahr dem "Albert-Schweitzer-Kinderdorf Hessen e. V." in Hanau und Wetzlar zugute - einer Einrichtung, die Kindern und Jugendlichen in schwierigen Lebenssituationen Schutz, Geborgenheit und neue Perspektiven bietet. Abteilungsdirektor Weller überreichte die Spende, 2.050 Euro, unmittelbar danach an Nicole Damm-Arnold vom Albert-Schweizer-Kinderdorf Hanau.

Zuvor skizzierte sie die vielfältigen Aufgaben und Herausforderungen der Einrichtung und dankte den Anwesenden herzlich für ihre Hilfsbereitschaft. "Diese Hilfe ist für unsere Kinder und Jugendlichen weit mehr als ein finanzieller Beitrag - sie ist ein echtes Zeichen der Wertschätzung und ein echter Lichtblick in einer Phase ihres Lebens, die oft von Unsicherheit geprägt ist. Wir sind dankbar für jede Unterstützung, die ihnen neue Hoffnung und Zuversicht schenkt", betonte sie.

Das Polizeipräsidium Südosthessen wünscht eine besinnliche Adventszeit, ein friedvolles Weihnachtsfest und ein gutes, gesundes neues Jahr.

Bildquelle: Polizeipräsidium Südosthessen

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Alle Meldungen Alle
  • 05.12.2025 – 19:00

    POL-OF: Nach Unfall am Sonntag auf der L 3372: Beifahrer verstorben

    Steinau an der Straße (ots) - (lei) Nach dem schweren Verkehrsunfall am Sonntagabend auf der Landesstraße 3372 zwischen Marjoß und Bellings (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6169223) ist der 17 Jahre alte Beifahrer am heutigen Freitag im Krankenhaus an den Folgen des Unfalls verstorben. Die Polizei in Schlüchtern bittet im Rahmen der weiter andauernden Ermittlungen nach wie vor um ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 14:15

    POL-OF: Nach Feuer in Schul-Turnhalle: Kripo geht von Brandstiftung aus

    Offenbach (ots) - (lei) Nach dem Feuer in einer Schul-Turnhalle am Donnerstag (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6172787) haben Brandermittler der Kriminalpolizei heute den Brandort in Augenschein genommen. Im Zuge ihrer Untersuchungen kamen die Beamten zu dem Schluss, dass der Brand gelegt worden sein muss. Er war unmittelbar nach dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren