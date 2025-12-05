Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Was soll das? - Unbekannte entsorgen Motorblock in Entwässerungsgraben

Seligenstadt (ots)

(lei) Dass Umweltschutz für manche keine Rolle spielt, zeigte sich vor wenigen Tagen, als in einem Wald zwischen Rodgau und Seligenstadt ein Motorblock gefunden wurde, den Unbekannte zuvor dort entsorgt hatten.

Das mit Resten von Öl und Kraftstoff verunreinigte Aggregat hatte ein beauftragtes Unternehmen am vergangenen Freitag (28.11.) gegen 15 Uhr entdeckt, als sie Instandsetzungsarbeiten an einem Entwässerungsgraben durchführten. Die anschließende Bergung des Motors und Säuberung des Bachlaufes nahm Stunden in Anspruch und dürfte Kosten von mehreren tausend Euro verursacht haben. Insbesondere musste das Erdreich an der Stelle unter Hinzuziehung der Feuerwehr abgetragen und in einem Container entsorgt werden.

Die Klärung der Fragen, wann und durch wen die Antriebsmaschine abgeladen wurde beziehungsweise wie man sie dorthin transportierte, ist nun Aufgabe der eingeschalteten Kriminalpolizei. Die Ermittler bitten um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

