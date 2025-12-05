PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Was soll das? - Unbekannte entsorgen Motorblock in Entwässerungsgraben

POL-OF: Was soll das? - Unbekannte entsorgen Motorblock in Entwässerungsgraben
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Seligenstadt (ots)

(lei) Dass Umweltschutz für manche keine Rolle spielt, zeigte sich vor wenigen Tagen, als in einem Wald zwischen Rodgau und Seligenstadt ein Motorblock gefunden wurde, den Unbekannte zuvor dort entsorgt hatten.

Das mit Resten von Öl und Kraftstoff verunreinigte Aggregat hatte ein beauftragtes Unternehmen am vergangenen Freitag (28.11.) gegen 15 Uhr entdeckt, als sie Instandsetzungsarbeiten an einem Entwässerungsgraben durchführten. Die anschließende Bergung des Motors und Säuberung des Bachlaufes nahm Stunden in Anspruch und dürfte Kosten von mehreren tausend Euro verursacht haben. Insbesondere musste das Erdreich an der Stelle unter Hinzuziehung der Feuerwehr abgetragen und in einem Container entsorgt werden.

Die Klärung der Fragen, wann und durch wen die Antriebsmaschine abgeladen wurde beziehungsweise wie man sie dorthin transportierte, ist nun Aufgabe der eingeschalteten Kriminalpolizei. Die Ermittler bitten um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Bildquelle: Stadt Seligenstadt

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren