Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Renault Clio gestohlen: Kripo ermittelt und sucht nach Zeugen; 12.000 Euro Schaden bei Unfall auf der Autobahn 66

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Renault Clio gestohlen: Kripo ermittelt und sucht nach Zeugen - Hanau

(fg) Einen in der Ottostraße im Bereich der einstelligen Hausnummern abgestellten Renault Clio mit HU-Kennzeichenschildern haben Unbekannte zwischen Mittwochabend, 18 Uhr und Donnerstagnachmittag, 16.30 Uhr, geklaut. Der Wagen befand sich auf einem Parkplatz eines dortigen Mehrparteienhauses. Wie die Autodiebe das verschlossene Auto öffneten, steht bislang nicht fest. Von dem Renault, der noch einen Wert von rund 2.000 Euro hat, fehlt nun jede Spur. Die Kriminalpolizei hat das gestohlene Fahrzeug zur Fahndung ausgeschrieben und bittet Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

2. 12.000 Euro Schaden bei Unfall auf der Autobahn 66 - Gelnhausen

(fg) Zwischen den Anschlussstellen Gelnhausen-West und Gründau-Lieblos kam es am Freitagmorgen in Fahrtrichtung Frankfurt zu einem Alleinunfall. Bei einem Fahrspurwechsel geriet der Ford Puma einer 52 Jahre alten Frau aus dem Main-Kinzig-Kreis ins Schleudern. Das Auto prallte in der Folge gegen die rechte Schutzplanke und kam dort zum Stehen. Im Zuge des Unfalls zog sich die Ford-Fahrerin leichte Verletzungen zu, weshalb sie zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus kam. Da der Wagen nicht mehr fahrbereit war, musste dieser abgeschleppt werden. Hinweisgeber, die den Unfall beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 9010-0 auf der Wache der Polizeiautobahnstation Südosthessen.

Offenbach, 05.12.2025, Pressestelle, Felix Geis

