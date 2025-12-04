PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OF: Hoher Schaden bei Feuer in Schul-Turnhalle

Offenbach (ots)

(lei) Ein Feuer hat am Donnerstagmittag in der Turnhalle einer Gesamtschule am Gravenbruchweg erheblichen Schaden angerichtet. Lehrkräfte bemerkten gegen 12 Uhr beim Verlassen der Halle ungewöhnlichen Brandgeruch und alarmierten umgehend die Einsatzkräfte.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell in einem Umkleideraum ausfindig machen und löschte die Flammen, bevor sie auf das gesamte Gebäude übergriffen. Dennoch wurde der betroffene Bereich nahezu vollständig zerstört. Auch Teile des Hallendachs sowie ein Fenster wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Eine Lehrkraft wurde vorsorglich im Rettungswagen medizinisch versorgt. Durch die starke Rauchentwicklung wurden zudem Kleidungsstücke von Schülerinnen und Schülern kontaminiert und sind vermutlich unbrauchbar.

Die Turnhalle wurde im Anschluss gelüftet und ist bis auf Weiteres nicht nutzbar. Die Höhe des Sachschadens lässt sich bislang nicht genau beziffern, dürfte jedoch im hohen fünfstelligen Bereich liegen. Auch die Ursache des Feuers ist noch unklar; die Kriminalpolizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.

