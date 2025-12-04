Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wer sah den Auffahrunfall auf der Autobahn 66?

Langenselbold (ots)

(fg) Am Donnerstagmorgen kam es auf der Autobahn 66 auf der linken Fahrspur zwischen dem Autobahndreieck Langenselbold und der Anschlussstelle Langenselbold Ost zu einem Auffahrunfall, wobei ein Schaden von rund 5.500 Euro entstand. Eine Frau war gegen 7.15 Uhr in ihrem schwarzen Seat Ateca in Richtung Frankfurt unterwegs, als sie ihren Angaben zufolge verkehrsbedingt abbremsen musste. Ein dahinterfahrender Ford-Lenker übersah dies wohl, sodass es zum Zusammenstoß kam. Gegenüber der aufnehmenden Streife der Polizeiautobahnstation Südosthessen gab der Focus-Fahrer an, dass die Seat-Insassin ohne erkennbaren Grund gebremst habe. Aufgrund der widersprüchlichen Angaben zum Unfallhergang werden Zeugen gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 zu melden.

Offenbach, 04.12.2025

