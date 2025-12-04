POL-OF: Zigarettenautomat aufgebrochen
Offenbach (ots)
(lei) Bargeld und Zigaretten in noch unbekannter Menge haben Unbekannte beim Aufbruch eines Zigarettenautomaten in der Straße "Im Großen Ahl" erbeutet, weswegen die Polizei nun wegen besonders schwerem Diebstahl ermittelt und Zeugen sucht.
Ein LKW-Fahrer hatte die Beamten am heutigen Donnerstagmorgen, gegen 4.45 Uhr, über das an der Ecke zur Mühlheimer Straße stehende, beschädigte Gerät informiert. Wann genau der Automat angegangen wurde, ist ebenfalls noch unklar. Hinweise nehmen die Beamten des Offenbacher Polizeireviers unter der Rufnummer 069 8098-5100 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main
Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)
Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097
Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh
Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell