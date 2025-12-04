Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zigarettenautomat aufgebrochen

Offenbach (ots)

(lei) Bargeld und Zigaretten in noch unbekannter Menge haben Unbekannte beim Aufbruch eines Zigarettenautomaten in der Straße "Im Großen Ahl" erbeutet, weswegen die Polizei nun wegen besonders schwerem Diebstahl ermittelt und Zeugen sucht.

Ein LKW-Fahrer hatte die Beamten am heutigen Donnerstagmorgen, gegen 4.45 Uhr, über das an der Ecke zur Mühlheimer Straße stehende, beschädigte Gerät informiert. Wann genau der Automat angegangen wurde, ist ebenfalls noch unklar. Hinweise nehmen die Beamten des Offenbacher Polizeireviers unter der Rufnummer 069 8098-5100 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell