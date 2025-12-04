PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zigarettenautomat aufgebrochen

Offenbach (ots)

(lei) Bargeld und Zigaretten in noch unbekannter Menge haben Unbekannte beim Aufbruch eines Zigarettenautomaten in der Straße "Im Großen Ahl" erbeutet, weswegen die Polizei nun wegen besonders schwerem Diebstahl ermittelt und Zeugen sucht.

Ein LKW-Fahrer hatte die Beamten am heutigen Donnerstagmorgen, gegen 4.45 Uhr, über das an der Ecke zur Mühlheimer Straße stehende, beschädigte Gerät informiert. Wann genau der Automat angegangen wurde, ist ebenfalls noch unklar. Hinweise nehmen die Beamten des Offenbacher Polizeireviers unter der Rufnummer 069 8098-5100 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Alle Meldungen Alle
  • 04.12.2025 – 06:45

    POL-OF: Rollerfahrer bei Kollision mit Auto leicht verletzt

    Offenbach (ots) - (lei) Leichte Verletzungen erlitt ein Motorroller-Fahrer am Mittwochvormittag bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in der Mühlheimer Straße. Der 22-Jährige war kurz nach 11 Uhr stadtauswärts unterwegs, als er an der Einmündung der "Unteren Grenzstraße" aufgrund eines von dort kommenden Notarztwagens mit Blaulicht und Martinshorn anhalten musste. Ein hinter ihm fahrender VW-Lenker (65 Jahre alt) ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 06:09

    POL-OF: Nach LKW-Brand: Polizei geht von technischer Ursache aus

    Langenselbold (ots) - (lei) Nach dem folgenreichen Brand eines LKW am Mittwoch auf der Autobahn 66 (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6171929) konnte die stundelange Vollsperrung der Strecke in Richtung Fulda am Abend, gegen 20.45 Uhr aufgehoben werden. Was die Entstehung des Feuers angelangt, so geht die Polizei derzeit von einer technischen Ursache aus. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren