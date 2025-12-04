Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Rollerfahrer bei Kollision mit Auto leicht verletzt

Offenbach (ots)

(lei) Leichte Verletzungen erlitt ein Motorroller-Fahrer am Mittwochvormittag bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in der Mühlheimer Straße.

Der 22-Jährige war kurz nach 11 Uhr stadtauswärts unterwegs, als er an der Einmündung der "Unteren Grenzstraße" aufgrund eines von dort kommenden Notarztwagens mit Blaulicht und Martinshorn anhalten musste. Ein hinter ihm fahrender VW-Lenker (65 Jahre alt) bemerkte das Bremsmanöver wohl zu spät und fuhr dem jungen Mann auf, sodass dieser auf die Motorhaube des Tiguan fiel. Er klagte anschließend über Schmerzen im Nacken und kam zur weiteren Versorgung in eine Klinik.

Zeugen des Unfalls melden sich bitte beim Polizeirevier Offenbach (Rufnummer 069 8098-5100).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell