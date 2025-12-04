Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nach LKW-Brand: Polizei geht von technischer Ursache aus

Langenselbold (ots)

(lei) Nach dem folgenreichen Brand eines LKW am Mittwoch auf der Autobahn 66 (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6171929) konnte die stundelange Vollsperrung der Strecke in Richtung Fulda am Abend, gegen 20.45 Uhr aufgehoben werden.

Was die Entstehung des Feuers angelangt, so geht die Polizei derzeit von einer technischen Ursache aus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell