Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Radfahrer zog sich leichte Verletzungen zu: Unfall in Kreisverkehr; Fußgänger bei Unfall schwer verletzt; und mehr

Kreis Offenbach (ots)

1. Radfahrer zog sich leichte Verletzungen zu: Unfall in Kreisverkehr - Dietzenbach

(fg) Bei der Einfahrt in den Kreisverkehr im Bereich Theodor-Heuss-Ring / Masayaplatz kam es am Mittwochmorgen, gegen 5.30 Uhr, zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Radfahrer. Der 40-jährige Radler kam nach der Kollision unter anderem mit Beschwerden an der Schulter zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Zuvor befuhr der Dietzenbacher den Kreisverkehr im Theodor-Heuss-Ring und beabsichtigte seine Fahrt in Richtung Masayaplatz fortzusetzen. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah der 44 Jahre alte Lenker eines VW Caddy offenbar den Zweiradfahrer, weshalb es zur Kollision kam. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 1.200 Euro. Zeugen des Unfalls melden sich bitte unter der Rufnummer 06074 837-0 auf der Wache der Polizeistation in Dietzenbach.

2. Kollision von Sattelzugmaschine und Ford Fiesta: 31-Jährige leicht verletzt - Bundesstraße 469 / Mainhausen

(fg) Bei einem Zusammenstoß zwischen einer Sattelzugmaschine und einem Ford Fiesta am Dienstagmorgen, gegen 6.20 Uhr, zog sich die Kleinwagen-Lenkerin leichte Verletzungen zu; insgesamt entstand ein Schaden von rund 6.000 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen waren der LKW-Fahrer und die Fiesta-Lenkerin auf der Abfahrt der Autobahn 45 aus Richtung Alzenau kommend in Richtung der Bundesstraße 469 unterwegs. Die Sattelzugmaschine ordnete sich auf der linken der beiden Fahrspuren ein. Der Fiesta stand hinter einem weiteren Lastkraftwagen auf der rechten Spur.

Bei einem darauffolgenden Spurwechsel habe der LKW-Fahrer den Ford Fiesta übersehen, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Hierbei drehte sich der Fiesta und blieb letztlich quer zur Fahrbahn stehen. Die 31-Jährige aus dem Landkreis Aschaffenburg klagte nach der Kollision über Nackenschmerzen; eine Behandlung vor Ort war nicht nötig. Um das Unfallgeschehen gänzlich rekonstruieren zu können, werden Zeugen gebeten, sich unter der Rufnummer 06182 8930-0 auf der Wache der Polizeistation Seligenstadt zu melden.

3. Fußgänger bei Unfall schwer verletzt: Zeugensuche! - Seligenstadt

(fg) Mit schweren Verletzungen kam ein 56 Jahre alter Fußgänger aus dem Landkreis Offenbach am Dienstagabend nach einem Unfall im Bereich der Einhardstraße / Kaiser-Karl-Straße in ein Krankenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 23 Jahre alte Frau in ihrem Opel Corsa gegen 18.20 Uhr die Einhardstraße. An der Einmündung zur Kaiser-Karl-Straße beabsichtigte der 56-Jährige zur selben Zeit die dortige Straße zu überqueren. Die 23-Jährige übersah den querenden Fußgänger offenbar, weshalb es zu einem leichten Zusammenstoß kam. Der Fußgänger stürzte zu Boden, verletzte sich und kam nach erfolgter Erstversorgung in ein Krankenhaus. Der am Opel entstandene Schaden beträgt rund 200 Euro. Zeugen des Unfalls melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0.

Offenbach, 03.12.2025, Pressestelle, Felix Geis

