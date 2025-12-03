Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 18 Schülerinnen und Schüler ausgezeichnet: PiT-Programm erfolgreich abgeschlossen

Maintal (ots)

(fg) Insgesamt 18 Schülerinnen und Schüler einer 7. Klasse der Werner-von-Siemens-Schule erhielten am Dienstagvormittag in den Räumlichkeiten der Polizeistation Maintal Zertifikate von der Dienststellenleitung für das erfolgreiche Absolvieren des sogenannten PiT-Programms überreicht.

PiT steht für "Prävention im Team". Aufgabe des Programms ist es, Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 6, 7 oder 8 (nach Bedarf der jeweiligen Schülerinnen sowie Schüler), in die Lage zu versetzen, individuell und gewaltfrei auf konfliktträchtige Situationen des öffentlichen Raums zu reagieren und angemessen zu handeln. Die ausgezeichneten Schülerinnen und Schüler der Klasse 7H der Werner-von-Siemens-Schule durchliefen und absolvierten im bisherigen ersten Schulhalbjahr an insgesamt fünf Terminen das hessische Gewaltpräventionsprogramm.

Markus Splinter, Erster Polizeihauptkommissar und Dienststellenleiter sowie seine Stellvertreterin, Polizeihauptkommissarin Sandra Schwan, überreichten in einem feierlichen Rahmen die verdienten Zertifikate. Die Klassenlehrerin und auch die Schulleiterin waren ebenfalls sichtlich stolz auf ihre Schülerinnen und Schüler. Denn diese haben trotz der teils ernsten Themen viel gelernt und auch eine Menge Spaß. Begleitet wurde die Veranstaltung durch die Schutzfrau vor Ort, Polizeihauptkommissarin Heike Lachmann.

Weiterführende Informationen zum Programm gibt es unter nachfolgendem Link:

https://netzwerk-gegen-gewalt.hessen.de/programme/praevention-im-team-pit

Hinweis: Dieser Meldung ist ein Bild beigefügt (Quelle: PP Südosthessen).

Offenbach, 03.12.2025, Pressestelle, Felix Geis

