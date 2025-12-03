Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugensuche nach zwei Einbrüchen: Schmuck und Bargeld gestohlen

Nidderau (ots)

(fg) Nach zwei Einbrüchen am Dienstag in den Ortsteilen Heldenbergen sowie Windecken ermittelt die Kriminalpolizei und sucht nach Zeugen. Eine Anwohnerin der Straße "Castellring" (40er-Hausnummern) stellte bei ihrer Heimkehr am Dienstagabend, gegen 19.20 Uhr, den Einbruch in ihr Einfamilienhaus fest. Nach bisherigen Ermittlungen gelang der Einbrecher in den Stunden zuvor über ein aufgehebeltes Fenster in den Innenraum des am Feld gelegenen Wohnhaues. Im weiteren Verlauf durchsuchte der Täter mehrere Räume und nahm Schmuck mit. Anschließend flüchtete der Unbekannte über den zuvor genutzten Einstiegsweg.

Zwischen 13.30 Uhr und 17.50 Uhr ereignete sich zudem ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Emil-Nolde-Straße (40er-Hausnummern). Dort gelangte der Einbrecher offenbar über das Gartentor auf das Anwesen. Anschließend hebelte er die Terassentür auf, betrat das Innere und durchsuchte mehrere Schränke sowie Vitrinen. Mit Bargeld und Schmuck machte sich der Täter letztlich davon. Die Kriminalpolizei ermittelt in beiden Fällen, prüft einen möglichen Zusammenhang und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Offenbach, 03.12.2025, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen