POL-OF: Tatverdächtiger festgenommen: Ermittlungen wegen Körperverletzung; Lebensmitteltransporter mehr als doppelt so schwer wie erlaubt; und mehr

1. Tatverdächtiger festgenommen: Ermittlungen wegen Körperverletzung - Offenbach

(fg) Nachdem ein Unbekannter am 26. November 2025 einen 39-Jährigen körperlich angegangen hatte (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6167091), nahmen Polizeibeamte den mutmaßlichen Täter im Rahmen ihrer Streifentätigkeit am Mittwochmittag (3. Dezember 2025) im Nahbereich des Weihnachtsmarktes vorläufig fest. Der 44-Jährige, der keinen festen Wohnsitz hat, musste mit zum Revier. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung zu. Die Hintergründe des Angriffs am 26. November 2025 sind nach wie vor unklar.

2. Lebensmitteltransporter mehr als doppelt so schwer wie erlaubt - Autobahn 45 / Seligenstadt

(fg) Im Zuge einer stationären Kontrollstelle nahmen Beamtinnen und Beamte der Verkehrsinspektion am Mittwoch an der Autobahn 45 in Höhe des Autobahndreiecks Seligenstadt vorrangig Kleintransporter bis 3,5 Tonnen genauer in Augenschein.

Zwischen 9 und 13 Uhr führten die Ordnungshüter insgesamt 42 Fahrzeuge der Kontrollstelle zu. Hier fanden dann die umfangreichen Fahrzeug- und Personenkontrollen sowie die teils zeitaufwendigen Fahrzeugverwiegungen statt.

Besonders hervorzuheben ist die Verwiegung eines Lebensmitteltransporters aus dem Main-Kinzig-Kreis; bei diesem wurde statt der erlaubten 3.500 Kilogramm eine Gesamtmasse von 7.100 Kilogramm festgestellt. Der Kleintransporter war somit mehr als doppelt so schwer wie erlaubt. Auf den Fahrer kommen nun ein Bußgeld in Höhe von 235 Euro sowie ein Punkt im Fahrerlaubnisregister zu. Die Weiterfahrt wurde zunächst untersagt.

Bei den Kontrollen stellten die Verkehrsspezialisten zudem zehn weitere Verstöße wegen Überladung, zwei Verstöße gegen die Sozialvorschriften sowie drei weitere Ordnungswidrigkeiten fest und ahndeten diese entsprechend.

Die Bilanz des Tages: Bei 28 Prozent der kontrollierten Fahrzeuge wurden Verstöße festgestellt. Zusätzlich zu dem kontrollierten Lebensmitteltransporter aus dem Main-Kinzig-Kreis mussten drei weitere Verkehrsteilnehmer vorerst stehen bleiben und das Gewicht ihres jeweiligen Fahrzeugs reduzieren. Die Polizei wird auch weiterhin ein Augenmerk auf Kleintransporter sowie den gewerblichen Personen- und Güterverkehr haben und weitere zielgerichtete Kontrollen durchführen.

3. Zeugensuche nach Unfallflucht in der Pfortenstraße - Heusenstamm

(fg) Nach einer Unfallflucht am Mittwoch in der Pfortenstraße, bei der ein grauer BMW beschädigt wurde und ein Schaden von rund 2.000 Euro entstand, ermittelt die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen streifte ein vorbeifahrendes Fahrzeug den im Bereich der 30er-Hausnummern parkenden 1er BMW. Der Wagen weist nun Schäden an der Frontstoßstange sowie an der Lichtanlage auf. Der Unfallverursacher machte sich davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die die Unfallflucht zwischen 8 Uhr und 14 Uhr beobachtet haben und Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06182 8930-0 auf der Wache der Polizeistation in Seligenstadt.

4. Ermittlungen nach Sachbeschädigung an geparktem Mercedes - Dietzenbach

(fg) Vermutlich beim Vorbeigehen zerkratzten Unbekannte am Mittwochabend, zwischen 19.20 Uhr und 21.10 Uhr, einen im Brückwiesenweg abgestellten Mercedes mit einem spitzen Gegenstand. Der Schaden an der schwarzen V-Klasse wird auf rund 400 Euro geschätzt. Bislang liegen der Polizei keine Täterhinweise vor, weshalb Zeugen der Sachbeschädigung gebeten werden, sich unter der Rufnummer 06074 837-0 auf der Wache der Polizeistation in Dietzenbach zu melden.

Offenbach, 04.12.2025, Pressestelle, Felix Geis

