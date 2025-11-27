Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugensuche: 39-Jähriger am Stadthof durch Unbekannten verletzt

Offenbach (ots)

(lei) Was wollte der Unbekannte und was war sein Motiv? Diese Fragen stellt sich die Polizei nach einem Vorfall am Mittwochabend am Stadthof auf der Rückseite des Rathauses.

Ein 39-Jähriger schob dort gegen 20.35 Uhr sein Fahrrad in Richtung Herrnstraße, als er von einem 40 bis 50 Jahre alten Mann mit Schnur- und Kinnbart angesprochen wurde. Augenblicklich später habe der Unbekannte, der eine schwarz-graue Wollmütze auf dem Kopf trug, den Mann angegangen und an ihm gezogen. Dadurch stürzte der 39-Jährige zu Boden und verletzte sich. Als er um Hilfe rief, flüchtete der unbekannte Täter fußläufig vom Tatort in Richtung Frankfurter Straße.

Bekleidet war der Angreifer mit einer schwarzen Kapuzenjacke, einer ausgeblichenen blauen Jeanshose sowie schwarzen Nike-Turnschuhen mit heller Sohle. Bei den nun laufenden Ermittlungen bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen; die Beamten hoffen, dass Besucherinnen und Besucher des angrenzenden Weihnachtsmarktes etwas gesehen haben: Wer Angaben zu der Tat machen kann, deren Hintergründe bislang völlig unklar sind, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 beim Offenbacher Polizeirevier zu melden.

