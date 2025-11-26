Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugensuche nach Kupferkabeldiebstahl; Wer beschädigte den grünen Tiguan?; In Einfamilienhaus eingebrochen und Schmuck entwendet; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Zeugensuche nach Kupferkabeldiebstahl - Offenbach

(me) Am Montagmorgen erhielt die Polizei aus Offenbach die Meldung, dass gerade Personen Kabel von einem Firmengelände klauen würden. Gegen 5 Uhr erreichte der Hinweis die Beamten des Polizeireviers, welche sich sofort zum Ort der Meldung in die Mühlheimer Straße (160er-Hausnummern) aufmachten. Die Männer und Frauen, die zuvor Kupferkabel in mehrere Autos transportiert haben sollen, konnten trotz intensiver Fahndung nicht mehr aufgegriffen werden. In einer Nebenstraße konnten die Ordnungshüter jedoch einen grauen Opel und einen schwarzen Daihatsu feststellen. Die Kofferräume der beiden Wagen waren bis unter die Decke mit Kabel vollgestopft. Das Diebesgut wurde kurzerhand sichergestellt und mittlerweile wieder ausgehändigt. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte bei den Ermittlern in Offenbach (069 8098-1234).

2. Wer beschädigte den grünen Tiguan? - Obertshausen

(me) Ein bislang unbekannter Wagenlenker blieb am Montagmittag beim Vorbeifahren an einem grünen SUV hängen und beschädigte diesen dadurch. Gegen 13.20 Uhr soll der Verursacher die Kapellenstraße (einstellige Hausnummern) befahren und dabei den VW Tiguan gestreift haben. Durch die Kollision entstand an diesem ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Die Polizei aus Heusenstamm ist nun auf der Suche nach Zeugen. Diese melden sich bitte unter der Telefonnummer 06104 6908-0 auf der dortigen Wache.

3. In Einfamilienhaus eingebrochen und Schmuck entwendet - Neu-Isenburg

(me) Ganoven verschafften sich in der Zeit zwischen Sonntag und Dienstag widerrechtlich Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Rheinstraße (80er-Hausnummern). Gegen 18 Uhr hantierten die Langfinger mit einem Werkzeug so lange an der Eingangstür herum, bis sich diese öffnen ließ. Im weiteren Verlauf durchwühlten die Eindringlinge das Wohnhaus und fanden hierbei Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Mit ihrer Beute flüchteten die Diebe bislang unerkannt in unbekannte Richtung. Hinweisgeber melden sich bitte bei der Kriminalpolizei (069 8098-1234).

4. Zeugensuche nach misslungenem Einbruch - Neu-Isenburg

(me) Dienstagnachmittag versuchte offenbar ein Einbrecher eine Wohnungseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Frankfurter Straße (70er-Hausnummern) gewaltsam zu öffnen und scheiterte dabei. In der Zeit zwischen 15 Uhr und 17 Uhr gelangte der Ganove offenbar unbemerkt in das Wohnhaus und begab sich in eines der oberen Stockwerke von diesem. Mit einem bislang unbekannten Werkzeug machte es sich hiernach an einer der dortigen Eingangstüren zu schaffen. Das Öffnen von dieser gelang ihm jedoch nicht, weshalb er ohne Beute wieder von dannen ziehen musste. Hinweise nimmt die Kripo aus Offenbach unter der Hotline 069 8098-1234 entgegen.

Offenbach, 26.11.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

