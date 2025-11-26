Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Einbruch in Kiosk: Zügige Festnahme von vier Tatverdächtigen

Hanau (ots)

(lei) Drei im Gebüsch, einer unter einem Auto: Nach einem Einbruch in einen Kiosk in der Akademiestraße am frühen Mittwochmorgen ist der Polizei eine schnelle Festnahme von vier Tatverdächtigen gelungen.

Ein Zeuge hatte gegen 4 Uhr den Notruf gewählt und Personen an dem Gebäude gemeldet, die sich auffällig verhalten hätten. Herbeigeeilte Streifen machten sich auf die Suche und entdeckten die vier Männer, von denen zwei auf die vorher abgegebenen Personenbeschreibungen zutrafen, nicht allzu wie weg davon in ihren offensichtlichen Verstecken. Etwa zeitgleich stellten die Ordnungshüter fest, dass an dem Kiosk eine Tür aufgebrochen und im Inneren eine Schublade geöffnet worden war; außerdem lagen mehrere Zigarettenpackungen dort herum.

Der Verdacht erhärtete sich, als die Beamten in einem offenbar von den Tätern genutzten Auto - ein blauer Honda mit Kasseler Kennzeichen - etliche der Klimmstengelpäckchen fanden, die eingewickelt in einem Tuch im Kofferraum lagen. Zudem entdeckten sie auf dem Beifahrersitz ein Brecheisen.

Alle vier Verdächtigen im Alter von 45 bis 57 Jahren mussten für weitere polizeiliche Maßnahmen, unter anderem erkennungsdienstliche Behandlungen, vorerst mit auf die Wache. Einer von ihnen war zudem zur Festnahme ausgeschrieben. Über den Verbleib der Festgenommenen wird aktuell noch entschieden.

