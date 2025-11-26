Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Schwerer Unfall auf der A 3 - Zeugen gesucht

Gemarkung Obertshausen (ots)

Gegen 18.20 Uhr geriet am Dienstagabend ein weißer Opel aus bisher unbekannten Gründen auf der linken Fahrspur der A 3 in Höhe Obertshausen ins Schleudern. Der Opel fuhr zunächst in die linksseitige Betonabsperrung und stieß dann mit einem VW Passat zusammen. Der stark beschädigte Opel kam letztlich auf der Fahrbahnmitte der Autobahn zum Stillstand. Die A 3 war anschließend in Fahrtrichtung Köln komplett gesperrt. Der 77-jährige Fahrer des Opels konnte zunächst stabilisiert werden, verstarb jedoch später im Krankenhaus. Die beiden Insassen des anderen Unfallfahrzeuges wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Nach Beendigung der Bergungsarbeiten und Reinigung der Fahrbahn konnte die Sperrung um 22.20 Uhr wieder aufgehoben werden. Aufgrund der Vollsperrung kam es zu einem kilometerlangen Rückstau. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 50.000 Euro. Die Polizeiautobahnstation Südosthessen, sowie die Staatsanwaltschaft Offenbach haben umfangreiche Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Südosthessen unter der Telefonnummer 06181 90-100 zu melden.

Offenbach am Main, 26.11.2025, Nicole Steffens - Polizeiführerin vom Dienst

