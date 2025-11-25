Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nach Auseinandersetzung im Rathaus Center: Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Dietzenbach (ots)

Weitere gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(lei) Nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung im Rathaus Center an der Offenbacher Straße am Montagabend (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6165453) wurde der 19 Jahre alte Beschuldigte am Dienstagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Offenbach vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an, woraufhin der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, am Montagnachmittag in dem Gebäude zwei andere junge Männer im Alter von 18 und 19 Jahren mutmaßlich durch scharfe Gewalt verletzt zu haben. Zudem habe er Pfefferspray eingesetzt. Als Zeugen auf die Situation aufmerksam geworden und eingeschritten seien, habe der Tatverdächtige die Flucht ergriffen, ehe er kurz darauf aufgrund der Personenbeschreibung durch Polizeibeamte in der Nähe angetroffen und festgenommen werden konnte. Die Verletzten befinden sich derzeit nicht in Lebensgefahr. Die Kriminalpolizei hat noch am Abend umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen im Bereich des Tatortes durchgeführt und Beweismittel sichergestellt, die nun ausgewertet werden. Zu diesem Zweck wurde der Tatort bis in die Abendstunden weiträumig abgesperrt. Die Hintergründe der Tat sind Bestandteil der weiteren Ermittlungen. Eine Gefahr für Unbeteiligte bestand zu keiner Zeit.

Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei suchen weiterhin nach Zeugen, die gebeten werden, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Hinweis für Medienschaffende: Rückfragen zu dieser Meldung sind bitte an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach zu richten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell