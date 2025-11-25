Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Senior mit Reizstoff besprüht: Zeugen gesucht!; Radfahrer kam leicht verletzt in Krankenhaus; Radsatz geklaut: Gibt's Zeugen?; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Senior mit Reizstoff besprüht: Zeugen gesucht! - Offenbach

(fg) Wieso? Eine der Fragen, die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten im Rahmen von Ermittlungen nach einer Straftat oftmals zuerst in den Sinn kommt. Diese Frage dürfte sich auch ein Senior gestellt haben, nachdem er am Montagabend, gegen 21.50 Uhr, im Offenbacher Zentrum auf dem Aliceplatz mit einem Reizstoffsprühgerät angegangen worden war. Nach zunächst verbalen Streitigkeiten mit zwei dunkel gekleideten Jugendlichen habe einer der Unbekannten unvermittelt Pfefferspray in Richtung des 71 Jahre alten Mannes gesprüht. Der Offenbacher erlitt hierdurch Schwellungen und Rötungen im Gesicht. Die beiden Täter entfernten sich im Anschluss von der "Große Marktstraße" in Richtung Marktplatz. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 zu melden.

2. Radfahrer kam leicht verletzt in Krankenhaus - Offenbach

(fg) Mit leichten Verletzungen kam ein 33 Jahre alter Radfahrer nach einem Unfallgeschehen im Bereich der Walter-Spiller-Brücke am Montagabend, gegen 18.20 Uhr, in ein Krankenhaus. Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein 60-Jähriger in seinem roten Ford Transit unterwegs, bog auf die Walter-Spiller-Brücke ein und übersah hierbei offenbar den auf dem dortigen Radweg befindlichen 33-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge der Radler aus Darmstadt stürzte; er wurde in einem Rettungswagen vor Ort erstversorgt und kam zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus. Am Rad und am Ford entstand ein Schaden von geschätzt 600 Euro. Die Polizei bittet Zeugen des Unfallgeschehens, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 auf der Wache des Polizeireviers in Offenbach zu melden.

3. Radsatz geklaut: Gibt's Zeugen? - Offenbach

(lei) Einen Satz Räder im Wert von über 4.000 Euro haben Unbekannte am Montag aus einer Tiefgarage auf der Hafeninsel geklaut. Vielleicht hat jemand die Tat, die sich zwischen 16 und 19 Uhr ereignete, gesehen und kann Hinweise geben, weswegen das Offenbacher Polizeirevier nun um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-5100 bittet. Der Komplettsatz kam in der Hausnummer 28 abhanden; dort stand er angeschlossen vor einem geparkten Auto. Womöglich kamen die Diebe über das Zufahrtstor und gar mit einem eigenen Fahrzeug zum Abtransport der Beute.

4. Auffahrunfall in der Offenbacher Straße: Wer sah den Unfall? - Neu-Isenburg

(fg) Am Montagnachmittag ereignete sich in der Offenbacher Straße ein Auffahrunfall, bei dem insgesamt ein Schaden von rund 4.000 Euro entstand. Eine 32 Jahre alte Frau aus Neu-Isenburg war in ihrem Opel Mokka auf der Offenbacher Straße unterwegs und hielt kurz vor 16 Uhr im Bereich der 150er-Hausnummern an, um ein entgegenkommendes Fahrzeug in die Anny-Schlemm-Straße einfahren zu lassen. Ein 24 Jahre alter Golf-Fahrer übersah offenbar den stehenden Opel, sodass es zum Auffahrunfall kam. Hierbei zog sich die 32-Jährige aus Neu-Isenburg leichte Verletzungen zu. Sie wurde in einem Rettungswagen vor Ort behandelt. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte unter der Rufnummer 06102 2902-0 auf der Wache der Polizeistation in Neu-Isenburg.

5. Fehler beim Spurwechsel führte zu zwei Verletzten - Autobahn 3 / Rodgau

(me) Am Montag, gegen 11.30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen auf der Autobahn 3 zwischen Obertshausen und Hanau. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhren die beiden beteiligten Autofahrer an der Anschlussstelle Hanau auf dem linken von zwei Ausfädelungsstreifen in Richtung Hanau, während der Sprinter zunächst links daneben in Fahrtrichtung Würzburg fuhr. Beim anschließenden Spurwechsel übersah der 33-jährige Fahrer offenbar den neben ihm fahrenden Opel Mokka und stieß mit diesem zusammen. Durch die Kollision wurde der Mini-SUV auf den vor ihm fahrenden BMW geschoben. Beide Autofahrer mussten mit leichten Verletzungen in nahegelegene Krankenhäuser eingeliefert werden. Zeugen des Unfalls nehmen bitte mit der Polizeiautobahnstation Südosthessen (06181 9010-0) Kontakt auf.

Offenbach, 25.11.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

