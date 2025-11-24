Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Festnahme nach Auseinandersetzung zwischen 19-jährigem Tatverdächtigen sowie Gleichaltrigem und 18-Jährigem

Dietzenbach (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(lei) Am Montagnachmittag soll es im Rathaus Center zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen sein. Drei junge Männer im Alter von 18 und 19 Jahren, die sich ersten Erkenntnisse zufolge kennen, sollen dort gegen 16.45 Uhr in Streit geraten sein. In dessen Verlauf habe einer der zwei 19-Jährigen die beiden anderen verletzt, woraufhin diese zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser kamen. Der alarmierten Polizei, bei der zuvor mehrere Notrufe eingegangen waren, gelang es kurz darauf den 19-jährigen Tatverdächtigen in der Nähe des Tatortes vorläufig festzunehmen. Auch er wies eine Verletzung auf.

Staatsanwaltschaft und Polizei haben nun die Ermittlungen aufgenommen und setzen mit Blick auf den Umstand, dass in dem Einkaufszentrum zum Zeitpunkt des Geschehens reger Betrieb herrschte, auf weitere Zeugenhinweise (06074 837-0).

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Hinweis für Medienschaffende: Rückfragen zu dieser Meldung sind bitte an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach zu richten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell