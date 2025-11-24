POL-OF: Umhängetasche geraubt: Zeugen gesucht!; Unfallverursacher verlor Spiegel und flüchtete; Zeugensuche nach Angriff mit Pfefferpistole; und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

1. Unfallverursacher verlor Spiegel und flüchtete - Hanau

(me) Die Polizei aus Hanau sucht weiterhin nach Zeugen eines Zusammenstoßes von Donnerstag (13. November). Gegen 9.25 Uhr soll ein Renault-Lenker die Straße "Hanauer Vorstadt" (einstellige Hausnummern) befahren haben und hierbei mit dem linken Außenspiegel eines geparkten VW Touran mit HU-Kennzeichen kollidiert sein. Durch den Aufprall verlor der Verursacher ein Außenteil seines kleinen weißen Wagens. An dem grauen Familienwagen entstand ein Schaden von etwa 1.500 Euro. Zeugen, die insbesondere etwas zur Fahrerin oder zum Fahrer des flüchtigen Autos sagen können, melden sich bitte telefonisch auf der Wache des Polizeireviers in Hanau (06181 100-120).

2. Zeugensuche nach Einbruch in Jugendtreff - Hanau

(fg) In der Nacht zum Freitag verschafften sich Unbekannte vermutlich über die seitliche Eingangstür auf dem Gelände des "Lamboyparks" mit Hilfe eines Werkzeugs Zutritt zu den Räumlichkeiten des dortigen "Jugendtreffs" (Lamboystraße / 30er-Hausnummern). Im weiteren Verlauf hebelten die Täter die Eingangstür zu dem verschlossenen Büro sowie die Tür eines darin befindlichen Stahlschranks auf und entwendeten daraus eine Geldkassette, ein Tablet sowie ein Laptop. Weiterhin nahmen die Eindringlinge eine Spielkonsole mit vier Controllern mit. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Zeugen, die zwischen Donnerstagabend, 20 Uhr und Freitagmorgen, 6 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei.

3. Umhängetasche geraubt: Zeugen gesucht! - Hanau

(fg) Drei Unbekannte gingen am Samstagabend in der Straße "Im Forum" einen 22-Jährigen aus Hanau körperlich an und raubten dessen Umhängetasche. Die Kriminalpolizei ermittelt nun und sucht nach Zeugen. Der 22-Jährige hielt sich, so der bisherige Ermittlungsstand, gegen 23.30 Uhr, an einem Durchgang von der Marktstraße kommend in Richtung Innenhof des Forums auf. Dort traf er auf die drei Unbekannten im Alter von 20 bis 25 Jahren; diese hätten ihn zunächst angesprochen und im weiteren Verlauf geschlagen. Der Hanauer erlitt hierdurch Verletzungen im Gesichtsbereich und am rechten Knie. Mit der Umhängetasche, in der sich Bargeld befand, machten sich die Täter davon.

Der Polizei liegen nachfolgende Personenbeschreibungen vor:

Täter 1: - 1,80 bis 1,85 Meter groß, schlanke Statur - trug eine schwarze Jacke mit Kapuze und hatte einen Schal ins Gesicht gezogen

Täter 2: - 1,70 bis 1,80 Meter groß, schlanke Statur - trug eine dunkle Winterjacke mit Kapuze und hatte einen Schal ins Gesicht gezogen

Täter 3: - 1,70 bis 1,80 Meter groß, schlanke Statur - trug eine weiße Jacke und eine dunkle Hose

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen der Tat, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

4. Zeugensuche nach Angriff mit Pfefferpistole - Bruchköbel

(fg) Aus bislang unbekannten Gründen griffen drei bis vier dunkel gekleidete Männer einen 19-Jährigen am Samstagabend in der Lindenallee (20er-Hausnummern) im Bereich einer dortigen Bar mit einer Pfefferpistole an. Die Täter hätten unvermittelt in Richtung des jungen Mannes aus Bruchköbel geschossen und ihn zudem beleidigt. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Nach der Tat lief der Geschädigte zunächst nach Hause und säuberte seine Augen, ehe er die Polizei informierte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereignete sich der Angriff gegen 21.30 Uhr. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 auf der Wache der Polizeistation Langenselbold zu melden.

5. Baustellendiebe nahmen Raumentlüfter und Fliesenschneider mit - Linsengericht

(fg) Im Ortsteil Altenhaßlau in der Straße "Am Schützenrain" waren Baustellendiebe am Wochenende zugange und nahmen drei Raumentlüfter sowie einen Fliesenschneider mit. Nach bisherigen Erkenntnissen überwandten die Täter zunächst den Bauzaun und betraten anschließend das Baustellengelände, ehe sie die dortige Terrassentür öffneten. Nachdem sie ihre Beute eingesackt hatten, machten sie sich vermutlich mit einem Fahrzeug davon. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 17 Uhr und Samstagmorgen, 7.30 Uhr. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei.

6. Zeugensuche nach Einbruch in Einfamilienhaus - Steinau

(me) Im Verlauf des Freitags waren Einbrecher an und in einem Einfamilienhaus im Stadtteil Hintersteinau am Werk. Nachdem die Besitzer gegen 9 Uhr das Wohnhaus in der Hochstraße (30er-Hausnummern) verlassen hatten, verschafften sich die Ganoven offenbar über das Fenster gewaltsam Zutritt und durchforsteten im weiteren Verlauf das Haus nach Wertgegenständen. Mit einer Beute, die überwiegend aus Schmuck bestehen dürfte, im Wert von mehreren tausend Euro, verließen die Unbekannten das Objekt wieder. Die Kripo aus Hanau hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Hotline 06181 100-123 entgegen.

7. Einbrecher am Werk: Polizei sucht nach Zeugen - Schlüchtern

(me) Am Samstag waren Einbrecher in der Schlüchtener Innenstadt unterwegs. Bislang hat die Polizei Kenntnis von zwei Einbrüchen im dortigen Bereich. Zunächst waren Unbekannte in der Zeit zwischen 17 Uhr und 22 Uhr, in einem Einfamilienhaus in der Linsengasse (10er-Hausnummern) zugange. Über die aufgehebelte Eingangstür gelangten die Ganoven in das Wohnhaus und konnten dieses nach verwertbarer Beute durchsuchen. Offenbar wurden sie hierbei auch fündig und nahmen Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro mit, bevor sie sich hiernach möglicherweise an anderer Stelle ans Werk machten. Zwischen 21.15 Uhr und 22 Uhr, kam es zu einem weiteren Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Lotichiusstraße (10er-Hausnummern). Mutmaßlich über ein gekipptes Fenster verschafften sich die Unbekannten dort Zugang zu einer im Erdgeschoss gelegenen Wohnung. Dort richteten die Eindringlinge augenscheinlich nur Sachschaden an und flüchteten hiernach in unbekannte Richtung. Hinweisgeber nehmen mit der Kriminalpolizei aus Hanau über die Rufnummer 06181 100-123 Kontakt auf.

