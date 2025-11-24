PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zwei Kia-Elektroautos gestohlen: Wer kann Hinweise geben?

Schlüchtern (ots)

(lei) Zwei hochwertige Elektrofahrzeuge der Marke Kia haben Diebe in der Nacht zu Samstag vom Gelände eines Autohandels in der Fuldaer Straße gestohlen. Die beiden vollelektrischen "EV6" im Gesamtwert von etwa 120.000 Euro - einer blau, der andere schwarz - dürften nach bisherigen Erkenntnissen gegen 0.30 Uhr abhandengekommen sein. Wie die Unbekannten die technischen Sicherungen der beiden Autos überwinden konnten, ist noch unklar und nun Teil der Ermittlungen der Kriminalpolizei. Fest steht jedoch, dass sie mit ihnen in Richtung Distelrasen davongefahren sind. Die Beamten suchen nun Zeugen, die gebeten werden, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren