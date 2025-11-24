PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mann antisemitisch beleidigt: Polizei bittet um Hinweise

Hanau (ots)

(lei) Am Schloßplatz in Höhe des Congress Parks Hanau ist ein Mann am Freitagnachmittag judenfeindlich beleidigt worden, weswegen die Polizei nun Ermittlungen eingeleitet hat und nach Zeugen sucht. Der 55-Jährige war gegen 16 Uhr dort unterwegs, als ihm eine Gruppe Männer entgegenkam. Im Vorbeigehen rief einer aus der Gruppe dem Mann, der traditionelle jüdische Kleidung trug, einen antisemitischen Ausspruch zu, ehe die Unbekannten in Richtung Freiheitsplatz weitergingen. Eine Beschreibung der Gruppe oder des Täters liegt bislang nicht vor. Die Staatsschutzabteilung des Polizeipräsidiums Südosthessen bittet um weitere Hinweise (06181 100-123).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
