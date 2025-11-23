PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Radfahrerin bei Unfall schwerst verletzt

Obertshausen - OT Hausen (ots)

Am gestrigen Samstag kam es gegen 23:35 Uhr in Oberthausen, Ortsteil Hausen, zu einem folgenschweren Verkehrsunfall.

In der Gumbertseestraße, in Höhe des Bürgerhauses, wurde eine 35-jährige Radfahrerin von einem Pkw erfasst. Durch den Sturz zog sich die Radfahrerin schwerste Verletzungen zu. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um die Verletzte.

Ein Zeuge beobachtete, wie sich ein weißer Pkw, vermutlich ein Audi A3 oder A5, mit hoher Geschwindigkeit von der Unfallstelle entfernte.

Die Polizei fragt: Gibt es Zeugen? Können sachdienliche Hinweise gegeben werden? Informationen bitte an die Polizei in Heusenstamm unter der Telefonnummer 06104/69080 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Offenbach am Main, 23.11.2025, Pradel, PvD

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
Spessartring 61, 63071 Offenbach
Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 069 / 8098-2315
Fax: 0611 / 32766-5307
E-Mail: ppsoh@polizei.hessen.de

