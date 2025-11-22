POL-OF: Tageseinbruch in Einfamilienhaus
Steinau an der Straße (ots)
Unbekannte nutzten die Abwesenheit der Anwohner in der Hochstraße (30er-Hausnummern) am Freitag zwischen 9 und 18.30 Uhr aus um ein ebenerdiges Fenster aufzuhebeln. Durch dieses stiegen die Gauner in das Haus ein, durchwühlten Schränke und entwendeten Gold- und Perlenschmuck. Die bislang unbekannten Täter flüchteten anschließend mit ihrer Beute vermutlich über die Terrassentür. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei in Hanau
Offenbach am Main, 22.11.2025, Susanne Röhling, Polizeiführerin vom Dienst
