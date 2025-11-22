PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Einbrecher wurde durch aufmerksamen Nachbarn gestört

Dietzenbach (ots)

Am frühen Samstagmorgen gelang eine dunkel gekleidete Person an die Rückseite eines Einfamilienhauses in der Talstraße, im Bereich der einstelligen Hausnummern. Dort schob der Ganove gegen 5.20 Uhr den Rollladen eines Fensters nach oben. Bei dem Versuch das Fenster mit einem Stein einzuschlagen wurde der Täter von einem aufmerksamen Nachbarn bemerkt und gestört. Der vermeintliche Einbrecher flüchtete daraufhin zu Fuß von dem Grundstück. Die Kriminalpolizei in Offenbach bittet Zeugen, die hierzu Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 069 8098-1234 zu melden.

Offenbach am Main, 22.11.2025, Susanne Röhling, Polizeiführerin vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
Spessartring 61, 63071 Offenbach
Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 069 / 8098-2315
Fax: 0611 / 32766-5307
E-Mail: ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren