Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Einbrecher wurde durch aufmerksamen Nachbarn gestört

Dietzenbach (ots)

Am frühen Samstagmorgen gelang eine dunkel gekleidete Person an die Rückseite eines Einfamilienhauses in der Talstraße, im Bereich der einstelligen Hausnummern. Dort schob der Ganove gegen 5.20 Uhr den Rollladen eines Fensters nach oben. Bei dem Versuch das Fenster mit einem Stein einzuschlagen wurde der Täter von einem aufmerksamen Nachbarn bemerkt und gestört. Der vermeintliche Einbrecher flüchtete daraufhin zu Fuß von dem Grundstück. Die Kriminalpolizei in Offenbach bittet Zeugen, die hierzu Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 069 8098-1234 zu melden.

Offenbach am Main, 22.11.2025, Susanne Röhling, Polizeiführerin vom Dienst

