POL-OF: Radfahrer verletzte sich bei Sturz
Schöneck (ots)
(lei) Rettungsdienst und Polizei sind am Freitagnachmittag in die Wachenbuchener Straße gerufen worden, weil dort ein Radfahrer gestürzt war und sich verletzt hatte. Eine Passantin hatte den 67 Jahre alten Mann, der mit seinem Velo in Richtung Kilianstädten unterwegs war, gegen 15 Uhr gefunden und die Rettungskräfte verständigt. Aufgrund blutiger Verletzungen ging es für ihn anschließend in einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Frankfurter ohne Fremdeinwirkung zu Fall gekommen.
