Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugen meldeten auffälliges Verhalten zweier Männer in Froschhausen

Seligenstadt (ots)

(lei) Noch unklar sind die Hintergründe einer Beobachtung, die am Samstagabend gegen 21.45 Uhr im Seligenstädter Stadtteil Froschhausen im Bereich des Kreisverkehrs "An der Lache" / Stehnweg / Seligenstädter Straße gemeldet wurde. Zeugen berichteten von zwei dunkel gekleideten, vermummten jungen Männern, die sich dort aufhielten.

Einer von ihnen soll ein Messer mit längerer Klinge in der Hand gehalten und damit auffällig gestikuliert haben. Die Zeugen beschrieben, dass die Person damit den Eindruck erweckte, gezielt Aufmerksamkeit auf sich ziehen zu wollen.

Die beiden Männer wurden wie folgt beschrieben: beide etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, mit schlanker Statur und etwa 18 Jahre alt. Was es mit der Situation auf sich hatte und weshalb die Männer mit dem Messer hantierten, ist bislang rätselhaft. Eine sofortige Fahndung der Polizei verlief ohne Feststellungen. Hinweise von weiteren Zeugen nimmt die Polizeistation Seligenstadt entgegen (06182 8930-0).

