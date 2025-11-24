POL-OF: Zeugen meldeten auffälliges Verhalten zweier Männer in Froschhausen
Seligenstadt (ots)
(lei) Noch unklar sind die Hintergründe einer Beobachtung, die am Samstagabend gegen 21.45 Uhr im Seligenstädter Stadtteil Froschhausen im Bereich des Kreisverkehrs "An der Lache" / Stehnweg / Seligenstädter Straße gemeldet wurde. Zeugen berichteten von zwei dunkel gekleideten, vermummten jungen Männern, die sich dort aufhielten.
Einer von ihnen soll ein Messer mit längerer Klinge in der Hand gehalten und damit auffällig gestikuliert haben. Die Zeugen beschrieben, dass die Person damit den Eindruck erweckte, gezielt Aufmerksamkeit auf sich ziehen zu wollen.
Die beiden Männer wurden wie folgt beschrieben: beide etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, mit schlanker Statur und etwa 18 Jahre alt. Was es mit der Situation auf sich hatte und weshalb die Männer mit dem Messer hantierten, ist bislang rätselhaft. Eine sofortige Fahndung der Polizei verlief ohne Feststellungen. Hinweise von weiteren Zeugen nimmt die Polizeistation Seligenstadt entgegen (06182 8930-0).
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main
Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)
Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097
Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh
Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell