Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Große Resonanz beim zweiten "Elternabend" im Polizeipräsidium

Offenbach (ots)

(jm) Rund 50 Teilnehmende folgten am Montagabend der Einladung zur Veranstaltung "Traumberuf Polizei" im Polizeipräsidium in Offenbach. Das Besondere: Beim sogenannten "Elternabend" konnten die interessierten Teilnehmenden im Alter von 15 bis 19 Jahren gemeinsam mit ihren Eltern einen Blick hinter die Kulissen werfen und sich umfassend über den Polizeiberuf sowie das Studium informieren.

"Traumberuf Polizei - unter diesem Motto steht der heutige Abend. Und ich kann Ihnen bestätigen: Nach über 20 Jahren bei der Polizei Hessen würde ich mich jederzeit wieder so entscheiden", begrüßte Christopher Leidner, Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die Gäste.

Anschließend präsentierte das Einstellungsberaterduo Christopher Wenzel und Jennifer Mlotek anschaulich die Einstellungsvoraussetzungen, das Eignungsauswahlverfahren und die Vielfalt des Polizeiberufs. Unterstützt wurden die beiden Hauptkommissare von zwei Studierenden, die authentische Einblicke in ihren Ausbildungsalltag gaben. Im intensiven Austausch beantwortete das Team zahlreiche Fragen, von den ersten Bewerbungsschritten bis zu Karrierewegen innerhalb der Polizei.

Bei der anschließenden Führung durch das Präsidium zeigten sich viele Besucherinnen und Besucher beeindruckt von der Größe und Modernität des Gebäudes. Der eine oder die andere konnte dabei vielleicht schon einen ersten Eindruck vom möglichen zukünftigen Arbeitsplatz gewinnen.

Das Feedback fiel durchweg positiv aus, sodass die Einstellungsberatung auch im kommenden Jahr weitere Veranstaltungen plant.

Wer ebenfalls Interesse an einer Karriere bei der Polizei hat, kann sich gerne mit dem Team der Einstellungsberatung unter der Rufnummer 069 8098-1230 oder einstellungsberatung.ppsoh@polizei.hessen.de in Verbindung setzen.

