PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Kinderroller fiel aus großer Höhe von Wohnblock: Mädchen leicht verletzt - Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Langen (ots)

(lei) Was am Dienstagnachmittag an einem Wohnhaus in der Südlichen Ringstraße 191 genau passiert ist, dazu können die herbeigerufenen Polizeibeamten bislang noch nichts Genaues sagen, fest steht zumindest, dass ein Kind über Schmerzen klagte - und vermutlich großes Glück hatte, sollte sich das, was den Beamten bislang geschildert wurde, bewahrheiten.

Ausgangspunkt der polizeilichen Ermittlungen war eine Mitteilung gegen 15 Uhr, in der die Rede von einem verletzten Mädchen war. Angeblich sei es vor dem Haus von einem Gegenstand getroffen worden, der aus großer Höhe aus Richtung des Wohnblocks kommend nach unten gefallen war. Vor Ort kümmerte sich eine parallel verständigte Rettungswagenbesatzung um die 13-Jährige. Sie war leicht an der Schulter verletzt und kam zur weiteren Behandlung und Begutachtung vorsorglich in eine Klinik. Derweil stellte die Polizeistreife am Einsatzort fest, dass es sich bei dem Gegenstand um einen Tretroller handelte.

Ersten Angaben von Zeugen zufolge könnte der Roller womöglich sogar aus dem Haus geworfen worden sein. Ob dies tatsächlich so war, ist bislang noch nicht abschließend geklärt, weswegen jetzt weitere Vernehmungen ausstehen. Im Fokus steht daher die Frage, ob hier ein fahrlässiges oder gar vorsätzliches Handeln vorliegt. Namentliche Hinweise auf die mutmaßlich verantwortliche Person liegen der Polizei bereits vor.

Wer zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06103 9030-0 bei der Polizeistation Langen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Alle Meldungen Alle
  • 26.11.2025 – 06:16

    POL-OF: Einbruch in Kiosk: Zügige Festnahme von vier Tatverdächtigen

    Hanau (ots) - (lei) Drei im Gebüsch, einer unter einem Auto: Nach einem Einbruch in einen Kiosk in der Akademiestraße am frühen Mittwochmorgen ist der Polizei eine schnelle Festnahme von vier Tatverdächtigen gelungen. Ein Zeuge hatte gegen 4 Uhr den Notruf gewählt und Personen an dem Gebäude gemeldet, die sich auffällig verhalten hätten. Herbeigeeilte Streifen ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 01:06

    POL-OF: Schwerer Unfall auf der A 3 - Zeugen gesucht

    Gemarkung Obertshausen (ots) - Gegen 18.20 Uhr geriet am Dienstagabend ein weißer Opel aus bisher unbekannten Gründen auf der linken Fahrspur der A 3 in Höhe Obertshausen ins Schleudern. Der Opel fuhr zunächst in die linksseitige Betonabsperrung und stieß dann mit einem VW Passat zusammen. Der stark beschädigte Opel kam letztlich auf der Fahrbahnmitte der Autobahn zum Stillstand. Die A 3 war anschließend in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren