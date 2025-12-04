Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mit Bleistift verletzt: Polizei ermittelt und sucht Zeugen; Einbrecher kamen über den Balkon und stahlen Schmuck

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Mit Bleistift verletzt: Polizei ermittelt und sucht Zeugen - Hanau / Schöneck

(fg) Etwa 13 Jahre alt, circa 1,50 Meter groß, von normaler Statur, kurze helle Haare und mit einem dunkelgrauen Pullover bekleidet. Mit dieser Personenbeschreibung sucht die Polizei einen Unbekannten, der am Mittwochnachmittag, gegen 13.40 Uhr, in der Buslinie 31 von Hanau nach Schöneck einen 12-Jährigen verletzte. Nach bisherigen Erkenntnissen stiegen der 12-Jährige und der Unbekannte unabhängig voneinander an der Bushaltestelle "Schloßplatz" (Hanau) in den Bus der Linie 31. Während der Fahrt soll der Unbekannte auf den Schüler aus Schöneck zugegangen sein und diesen unvermittelt mit einem Bleistift im Gesichtsbereich verletzt haben. Der Schüler erlitt hierdurch Verletzungen an der Stirn und an seiner Wange. Der Angriff soll ohne Ankündigung erfolgt sein. Anschließend verließ der Täter den Bus an der Bushaltestelle "Raiffeisenstraße" in Kilianstädten und entfernte sich in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 4302-0 auf der Wache der Polizeistation in Maintal.

2. Einbrecher kamen über den Balkon und stahlen Schmuck - Rodenbach

(fg) Über den Balkon kamen Einbrecher, die am Mittwoch zwischen 14.30 Uhr und 18.30 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Leipziger Straße eingedrungen sind. Um in das Innere zu gelangen brachen die Unbekannten das Badezimmerfenster auf. Im weiteren Verlauf durchsuchten sie mehrere Zimmer sowie Schränke und nahmen Schmuck mit. Mit der Beute flohen die Täter über den zuvor genutzten Einstiegsweg. Der am Fenster entstandene Schaden beträgt rund 1.500 Euro. Zeugen, die den Einbruch in die Wohnung im Bereich der 10er-Hausnummern gesehen haben und entsprechende Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei.

Offenbach, 04.12.2025, Pressestelle, Felix Geis

