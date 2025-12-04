POL-OF: Politische Parole an Synagoge geschmiert: Suche nach Unbekanntem
Offenbach (ots)
(lei) Nachdem ein Unbekannter am frühen Mittwochabend eine Gebäudewand der Synagoge in der Kaiserstraße beschmierte und dabei Sachschaden anrichtete, hat die Staatsschutzabteilung des Polizeipräsidiums Südosthessen nun Ermittlungen aufgenommen.
Gegen 17.50 Uhr, so die bisherigen Erkenntnisse, war der schwarz gekleidete Mann zu Fuß auf dem Gehweg vor der Einrichtung unterwegs, als er kurzerhand eine politische Parole mit goldener Farbe auf die Fassade aufbrachte. Anschließend flüchtete er. Bekleidet war er mit einer Mütze, einem Hoodie sowie weißen Schuhen. Zudem führte er eine helle Tasche beziehungsweise Tüte mit sich und hatte sein Gesicht mit einer Art Schal verschleiert.
Weitere Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen
