POL-OF: Blitzermeldung
Südosthessen (ots)
Geschwindigkeitskontrollstellen für die 50. Kalenderwoche 2025
(lei) Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der 50. Kalenderwoche die Einhaltung der Tempolimits unter anderem an Unfallschwerpunkten.
Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.
Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:
- 08.12.2025:
Egelsbach, K168, zwischen B486 und Egelsbach (Besonders schutzwürdige Zone: kreuzender Fahrradweg)
- 09.12.2025:
Dietzenbach, K174, zwischen Waldacker und Rodgau-Ring-Straße (Besonders schutzwürdige Zone: kreuzender Fahrradweg)
- 10.12.2025:
Zeppelinheim, L3262, Höhe Anschlussstelle B44 (Unfallhäufungspunkt)
- 11.12.2025:
Froschhausen, L3001, zwischen Froschhausen und Weiskirchen (Unfallhäufungspunkt)
- 12.12.2025:
Rodenbach, Adolf-Reichwein-Straße (Besonders schutzwürdige Zone: Seniorenwohnheim)
