Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Streit zwischen Taxifahrer und Fahrgast wegen gerauchter Zigarette: Polizei leitete mehrere Anzeigen ein

Offenbach (ots)

(lei) Eine Zigarette war der Ausgangspunkt für mehrere Anzeigen, die die Polizei am Donnerstagabend nach einer Taxifahrt einleitete. Den Klimmstengel hatte sich eine 60-Jährige angesteckt, während sie sich von einem gleichaltrigen Taxifahrer von Frankfurt nach Offenbach kutschieren ließ. Der jedoch hatte zuvor nicht sein Einverständnis gegeben und forderte seinen Fahrgast auf, dies zu unterlassen. In der Folge, so die bisherigen Erkenntnisse, sei es zum Streit gekommen, woraufhin der Fahrer gegen 22.35 Uhr in der Berliner Straße 206 anhielt und sie des Wagens verwiesen habe.

Hierbei soll die Frau den Mann beleidigt und mit einem Mobiltelefon geschlagen haben; der 60-Jährige wies anschließend eine Platzwunde am Kopf auf. Die Frau habe sich zudem geweigert, den fälligen Betrag für die Fahrt zu entrichten. Sie wiederum gab an, von dem Fahrer gewaltsam aus dem Wagen gezogen worden zu sein. Im Beisein einer hinzugerufenen Streife soll die Dame die Beamten ebenfalls beleidigt und auch bedroht haben. Während der Kontrolle fing sie zudem an, eine Zigarette zu rauchen, die sie nach wenigen Zügen glühend auf den Gehweg warf. Aufgrund ihres Verhaltens und einer festgestellten Atemalkoholisierung von über 1,3 Promille musste sie vorübergehend für eine erkennungsdienstliche Behandlung mit auf die Polizeiwache, ehe sie wieder auf freien Fuß gesetzt wurde. Gegen sie wird nun unter anderem ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, Beleidigung, Bedrohung sowie des Erschleichens von Leistungen. Wegen der weggeworfenen Zigarette wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige eingeleitet. Der Taxifahrer muss sich nun des Vorwurfs der Körperverletzung erwehren.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls, die gebeten werden, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 zu melden.

