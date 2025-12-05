Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Umhängetasche entrissen und Pfefferspray gesprüht: Zeugen gesucht!; Polizei sucht Zeugen, der Auseinandersetzung gefilmt haben soll; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Umhängetasche entrissen und Pfefferspray gesprüht: Zeugen gesucht! - Offenbach

(fg) Sechs Personen sollen es gewesen sein, die am Mittwochnachmittag, zwischen 14.30 Uhr und 14.45 Uhr, nahe der Bushaltestelle "Marktplatz" in der Offenbacher Innenstadt ein Pärchen angegangen haben. Der spätere Geschädigte stieg gegen 14.30 Uhr mit seiner Lebensgefährtin an der Bushaltestelle aus; im weiteren Verlauf begab sich das Duo in Richtung Marktplatz. Aus bislang unbekannten Gründen näherten sich die sechs Unbekannten, stellten sich dem Pärchen in den Weg und bedrohten dieses. Aus der Gruppe heraus wurde die mitgeführte Umhängetasche entrissen. Eine der Personen habe zudem Pfefferspray in Richtung des Mannes gesprüht, diesen getreten und in den Nacken geschlagen. Mit der Beute machten sich die Unbekannten, die nicht näher beschrieben werden konnten, davon. Zeugen, die den Angriff beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100 auf der Wache des Polizeireviers in Offenbach.

2. Polizei sucht Zeugen, der Auseinandersetzung gefilmt haben soll - Mühlheim am Main

(fg) Bereits am Mittwochnachmittag (19. November 2025) kam es in den Räumlichkeiten einer Bäckerei in der Schillerstraße (70er-Hausnummern) und im weiteren Verlauf im dortigen Außenbereich zu einer Auseinandersetzung. Im Rahmen der bereits stattgefundenen Ermittlungen und auch Vernehmungen machen die Beteiligten widersprüchliche Angaben, weshalb die Polizei nun gezielt nach einem Zeugen sucht. Dieser soll die gegenseitigen Handgreiflichkeiten gegen 12.30 Uhr mit einem Handy aufgenommen haben. Zuvor gab es verbale Streitigkeiten, die letztlich in der handfesten Auseinandersetzung endeten. Hierbei soll ein Beteiligter auch mit einem Stuhl nach seinem Kontrahenten geschlagen haben, weshalb die Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung geführt werden.

Der gesuchte Zeuge sowie weitere Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06108 6000-0 bei der Polizei in Mühlheim zu melden.

3. VW Golf prallte gegen Ampelanlage: Fahrer hatte 1,04 Promille - Rodgau

(fg) Mit dem Verdacht eines Armbruchs kam ein 29 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Offenbach nach einem Unfall am frühen Freitagmorgen in ein Krankenhaus. Der Verkehrsteilnehmer war gegen 2.20 Uhr in seinem VW Golf auf der Alfred-Delp-Straße unterwegs, kam an der Einmündung zur August-Neuhäusel-Straße nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit einer dortigen Ampelanlage. Ein vor Ort durchgeführter, freiwilliger Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,04 Promille an. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 25.000 Euro. Aufgrund der Alkoholisierung wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06104 6908-0 auf der Wache der Polizeistation Heusenstamm zu melden.

4. Vermisste ist wieder da - Dietzenbach

(fg) Die seit Donnerstagmorgen vermisste 47-Jährige aus Dietzenbach ist wieder da. Die Vermisstenfahndung wird daher zurückgenommen.

5. Mauer mit Anhänger gestreift: Wer sah die Unfallflucht? - Seligenstadt

(fg) Am Mittwochmorgen ereignete sich in der Jahnstraße im Bereich der 40er-Hausnummern eine Unfallflucht, weshalb die Polizei nun nach einem Lastkraftwagen mit Anhänger sucht. Der Fahrer des Lastkraftwagens soll die Straße trotz eines bestehenden Durchfahrtsverbots genutzt und beim Einbiegen in die Robert-Bosch-Straße die Grundstücksmauer beschädigt haben. Ohne sich um den Schaden, der bislang nicht näher beziffert werden kann, zu kümmern, machte sich der Verursacher davon. Nach bisherigem Kenntnisstand fand der Unfall mit einhergehender Flucht gegen 6.45 Uhr statt. Zeugen, die die Unfallflucht beobachtet haben und entsprechende Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06182 8930-0 auf der Wache der Polizeistation in Seligenstadt.

Offenbach, 05.12.2025, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell