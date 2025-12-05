POL-OF: Nach Feuer in Schul-Turnhalle: Kripo geht von Brandstiftung aus
Offenbach (ots)
(lei) Nach dem Feuer in einer Schul-Turnhalle am Donnerstag (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6172787) haben Brandermittler der Kriminalpolizei heute den Brandort in Augenschein genommen. Im Zuge ihrer Untersuchungen kamen die Beamten zu dem Schluss, dass der Brand gelegt worden sein muss. Er war unmittelbar nach dem dort stattgefundenen Sportunterricht entstanden und beim Verlassen der Halle durch Lehrkräfte bemerkt worden.
Wer das Feuer legte, ist bislang unklar. Die Kripo-Spezialisten ermitteln in alle Richtungen, sie schließen jedoch nicht aus, dass es sich um Personen aus dem Umfeld der Schule handeln könnte. Zeugen, die zur Aufklärung beitragen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.
Die Höhe des entstandenen Schadens wird mittlerweile auf mindestens 100.000 Euro geschätzt.
