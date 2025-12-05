POL-OF: Nach Unfall am Sonntag auf der L 3372: Beifahrer verstorben
Steinau an der Straße (ots)
(lei) Nach dem schweren Verkehrsunfall am Sonntagabend auf der Landesstraße 3372 zwischen Marjoß und Bellings (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6169223) ist der 17 Jahre alte Beifahrer am heutigen Freitag im Krankenhaus an den Folgen des Unfalls verstorben.
Die Polizei in Schlüchtern bittet im Rahmen der weiter andauernden Ermittlungen nach wie vor um Hinweise von Zeuginnen und Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 06661 9610-0 entgegen.
