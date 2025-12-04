POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Fahrzeug
Maring-Noviand (ots)
Im Zeitraum 03.12.2025, 02:00 Uhr bis 12:00 Uhr wurde ein im Bereich der Straße "Im Winkel 2" in Maring-Noviand abgestellter Personenkraftwagen durch einen bisher unbekannten Täter mittels eines spitzen Gegenstands zerkratzt.
Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich oder die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues erbeten.
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell