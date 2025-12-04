PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Zeltingen-Rachtig (ots)

Im Zeitraum 02.12.2025, 18:30 Uhr bis 03.12.2025, 08:00 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug den Parkplatz des Hotels "Zeltinger Hof" in der Kurfürstenstraße in Zeltingen-Rachtig.

Hier stieß er vermutlich beim Rangieren gegen einen dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen der Marke Mercedes-Benz und beschädigte diesen.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich oder die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

