Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Werkstatt für Menschen mit Beeinträchtigung - Zeugen gesucht

Saalfeld (ots)

In der Nacht von Montag, dem 01.12.2025, auf Dienstag, dem 02.12.2025, drangen unbekannte Täter gewaltsam in eine Werkstatt für Menschen mit Beeinträchtigung, in der Straße "An der Heide" in Saalfeld, ein. Die Täter betraten mehrere Räume der Werkstatt. Derzeit wird ermittelt was genau die Täter gestohlen haben. Der Sachschaden, welcher durch den Einbruch verursacht wurde, wird derzeit auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Sollte Ihnen in der Nacht von Montag auf Dienstag etwas aufgefallen sein, was mit dem Einbruch zu tun haben könnte, dann melden Sie sich bitte, unter Angabe des Aktenzeichens: 0313106/2025, bei der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld (Tel.: 03672 417 1464)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell