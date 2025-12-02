Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Jugendliche beim Anbringen von Graffiti festgestellt - Ermittlungen dauern an

Triptis (ots)

Am Montagabend wurden im Stadtgebiet von Triptis mehrere Personen festgestellt, die mutmaßlich eine erhebliche Menge an Graffiti an Gebäuden angebracht hatten. Zeugen hatten zuvor eine vierköpfige Personengruppe beobachtet, die im öffentlichen Raum diverse Schmierereien mit überwiegend fußballbezogenen Inhalten aufbrachte. Neben den Graffiti wurden an mehreren Objekten, Gebäuden, Verteilerkästen und Laternen auch Aufkleber entdeckt, die möglicherweise ebenfalls von den zunächst unbekannten Tätern angebracht worden waren. Im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen gelang es den eingesetzten Kräften, vier männliche Jugendliche im Alter zwischen 16 und 19 Jahren zu identifizieren. Bei ihnen wurden Sticker sowie Sprühdosen aufgefunden, die als Tatmittel in Betracht kommen. Die Polizei führt die Ermittlungen zu den genauen Umständen sowie zur individuellen Tatbeteiligung der Jugendlichen fort.

