Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebe brechen in Kirche ein und stehlen Bargeld - Zeugen gesucht

Schleiz (ots)

Zwischen Mittwoch, dem 26.11.2025 und Dienstag, dem 02.12.2025, brachen ein oder mehrere, bislang unbekannte, Täter gewaltsam in die Jüdeweiner Kirche in Pößneck ein. Nach aktuellem Ermittlungsstand entwendeten sie Bargeld sowie ein Fallrohr der Dachrinne.

Nun sucht die Polizei Zeugen. Wenn Ihnen in der Zeit von Mittwoch bis Dienstag etwas aufgefallen ist, was mit dem Einbruch zu tun haben könnte, wenden Sie sich bitte, unter Angabe des Aktenzeichens: 0313468/2025, an die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld (Tel.: 03672 417 1464).

