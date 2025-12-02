Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall - Unfallverursacher alkoholisiert

L2662 Heubisxch Gefell (ots)

Am Montagabend kam es kurz nach 20:00 Uhr auf der Landesstraße 2662 zwischen Heubisch und Gefell zu einem Verkehrsunfall. Eine 43-jährige Pkw-Fahrerin war von Heubisch in Richtung Gefell unterwegs, als ihr ein 37-jähriger Fahrer eines Audi entgegenkam. Aus bislang ungeklärter Ursache verstieß der Mann auf der geraden Strecke gegen das Rechtsfahrgebot und geriet in den Gegenverkehr, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der Skoda der 43-Jährigen war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der 37-jährige litauische Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 1,37 Promille. Er wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei Sonneberg hat die Ermittlungen aufgenommen, glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell