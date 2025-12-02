PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall - Unfallverursacher alkoholisiert

L2662 Heubisxch Gefell (ots)

Am Montagabend kam es kurz nach 20:00 Uhr auf der Landesstraße 2662 zwischen Heubisch und Gefell zu einem Verkehrsunfall. Eine 43-jährige Pkw-Fahrerin war von Heubisch in Richtung Gefell unterwegs, als ihr ein 37-jähriger Fahrer eines Audi entgegenkam. Aus bislang ungeklärter Ursache verstieß der Mann auf der geraden Strecke gegen das Rechtsfahrgebot und geriet in den Gegenverkehr, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der Skoda der 43-Jährigen war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der 37-jährige litauische Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 1,37 Promille. Er wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei Sonneberg hat die Ermittlungen aufgenommen, glücklicherweise wurde niemand verletzt.

  • 02.12.2025 – 11:17

    LPI-SLF: Jugendlicher droht mit Messer

    Saalfeld (ots) - Am Montag, dem 01.12.2025 gegen 20.00 Uhr, kam es nach Zeugenaussagen in der Innenstadt von Saalfeld (Köditzgasse, mehrere hundert Meter entfernt vom Markplatz) zu einem Streit zwischen Jugendlichen. Nach einer, zunächst verbalen, Auseinandersetzung, zog ein 17-Jähriger ein Messer und bedrohte damit eine 15-Jährige und weitere Begleitpersonen. Als diese versuchten beruhigend auf den Täter einzuwirken ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 09:42

    LPI-SLF: Verletzte Frau bei Verkehrsunfall.

    Saalfeld (ots) - Am Montag, dem 01.12.2025, gegen 17.00 Uhr befuhr, eine 59-jährige Pkw-Fahrerin die Pößnecker Straße (B85) in Saalfeld in Richtung B281. An der Kreuzung in Richtung Gondorf missachtete die Fahrerin eine rote Ampel und fuhr in die Kreuzzug ein. Dort stieß sie mit dem Pkw eines 83-jährigen Fahrers zusammen. Bei dem Unfall wurde die Beifahrerin des 83-jährigen leicht verletzt. Zudem entstand an beiden ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 09:40

    LPI-SLF: Fahrer unter Alkoholeinfluss gestoppt

    Reichsmannsdorf (ots) - Am Montag, dem 01.12.2025, gegen 19:45 Uhr, unterzogen Polizeibeamte in der Straße "Schlagethal", welche zur Ortschaft Reichmannsdorf gehört, einen Pkw-Fahrer eine Verkehrskontrolle. Dabei wurde eine Atemalkoholmessung durchgeführt. Diese ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Gegen den 49-jährigen Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Sein Führerschein wurde eingezogen und in einem ...

    mehr
