Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Jugendlicher droht mit Messer

Saalfeld (ots)

Am Montag, dem 01.12.2025 gegen 20.00 Uhr, kam es nach Zeugenaussagen in der Innenstadt von Saalfeld (Köditzgasse, mehrere hundert Meter entfernt vom Markplatz) zu einem Streit zwischen Jugendlichen. Nach einer, zunächst verbalen, Auseinandersetzung, zog ein 17-Jähriger ein Messer und bedrohte damit eine 15-Jährige und weitere Begleitpersonen. Als diese versuchten beruhigend auf den Täter einzuwirken und der 15-Jährigen zu helfen, flüchtete der Täter. Mehrere Passanten wurden Zeugen des Vorfalls. Die Polizei leitete zügig erste Maßnahmen ein um den namentlich bekannten Täter ausfindig zu machen. Aufgrund der ersten Erkenntnisse und dem Umstand, dass sich die Geschädigten und der Täter kennen, geht die Polizei momentan von einem möglichen persönlichen Motiv aus. Für Besucher des Saalfelder Weihnachtsmarktes bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell