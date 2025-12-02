PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Jugendlicher droht mit Messer

Saalfeld (ots)

Am Montag, dem 01.12.2025 gegen 20.00 Uhr, kam es nach Zeugenaussagen in der Innenstadt von Saalfeld (Köditzgasse, mehrere hundert Meter entfernt vom Markplatz) zu einem Streit zwischen Jugendlichen. Nach einer, zunächst verbalen, Auseinandersetzung, zog ein 17-Jähriger ein Messer und bedrohte damit eine 15-Jährige und weitere Begleitpersonen. Als diese versuchten beruhigend auf den Täter einzuwirken und der 15-Jährigen zu helfen, flüchtete der Täter. Mehrere Passanten wurden Zeugen des Vorfalls. Die Polizei leitete zügig erste Maßnahmen ein um den namentlich bekannten Täter ausfindig zu machen. Aufgrund der ersten Erkenntnisse und dem Umstand, dass sich die Geschädigten und der Täter kennen, geht die Polizei momentan von einem möglichen persönlichen Motiv aus. Für Besucher des Saalfelder Weihnachtsmarktes bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 02.12.2025 – 09:42

    LPI-SLF: Verletzte Frau bei Verkehrsunfall.

    Saalfeld (ots) - Am Montag, dem 01.12.2025, gegen 17.00 Uhr befuhr, eine 59-jährige Pkw-Fahrerin die Pößnecker Straße (B85) in Saalfeld in Richtung B281. An der Kreuzung in Richtung Gondorf missachtete die Fahrerin eine rote Ampel und fuhr in die Kreuzzug ein. Dort stieß sie mit dem Pkw eines 83-jährigen Fahrers zusammen. Bei dem Unfall wurde die Beifahrerin des 83-jährigen leicht verletzt. Zudem entstand an beiden ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 09:40

    LPI-SLF: Fahrer unter Alkoholeinfluss gestoppt

    Reichsmannsdorf (ots) - Am Montag, dem 01.12.2025, gegen 19:45 Uhr, unterzogen Polizeibeamte in der Straße "Schlagethal", welche zur Ortschaft Reichmannsdorf gehört, einen Pkw-Fahrer eine Verkehrskontrolle. Dabei wurde eine Atemalkoholmessung durchgeführt. Diese ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Gegen den 49-jährigen Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Sein Führerschein wurde eingezogen und in einem ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 07:56

    LPI-SLF: Detonation im Bereich des Schleizer Marktes - Sachschaden, Polizei sucht Zeugen

    Schleiz (ots) - In der Nacht von Samstag zu Sonntag kam es kurz nach Mitternacht im Bereich des Schleizer Marktes zu einer Detonation, die von zahlreichen Anwohnern als laute Knallgeräusche wahrgenommen wurde. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Ermittlungen konnten die eingesetzten Polizeibeamten vor Ort Reste mehrerer "tschechischer Böller" auffinden und sichern. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren