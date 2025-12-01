Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Detonation im Bereich des Schleizer Marktes - Sachschaden, Polizei sucht Zeugen

Schleiz (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag kam es kurz nach Mitternacht im Bereich des Schleizer Marktes zu einer Detonation, die von zahlreichen Anwohnern als laute Knallgeräusche wahrgenommen wurde.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Ermittlungen konnten die eingesetzten Polizeibeamten vor Ort Reste mehrerer "tschechischer Böller" auffinden und sichern. Nach aktuellem Ermittlungsstand hatte ein bislang unbekannter Täter diese pyrotechnischen Gegenstände gezündet. Durch die Detonation wurde der Torbogen eines angrenzenden Gebäudes beschädigt; Teile des Putzes lösten sich und fielen zu Boden. Verletzte wurden nicht festgestellt.

Die Polizei hat strafrechtliche Ermittlungen aufgenommen.

Zur Klärung des Sachverhalts sucht die Polizei weitere Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeugbewegungen im Bereich des Schleizer Marktes beobachtet haben. Hinweise werden unter Nennung der Vorgangsnummer: 25492481 bei der Polizeiinspektion Saale-Orla entgegengenommen.

