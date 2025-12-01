PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pkw-Fahrer mit 152 km/h bei erlaubten 70 km/h

Saalfeld (ots)

Am Samstag, dem 29.11.2025, führten Polizeibeamte in den Abendstunden eine Geschwindigkeitskontrolle auf der B 281 in Richtung Gera auf Höhe der Abfahrt zur Pößnecker Straße durch. Bei der Messung wurden insgesamt 916 Fahrzeuge gemessen und dabei 207 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Ein Pkw war, in dem Bereich in dem die Höchstgeschwindigkeit auf 70 km/h beschränkt ist, mit über 150 km/h unterwegs. Dem Fahrer erwartet neben einem Bußgeld auch ein Fahrverbot.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

