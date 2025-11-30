Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Betrunken am Steuer erwischt

Landkreis Sonneberg (ots)

Am Wochenende führten Beamten der Polizeiinspektion Sonneberg Verkehrskontrollen durch.

Am Freitagabend stellten die Beamten in der Neustadter Straße in Sonneberg einen Pkw Renault fest, welches technische Mängel aufwies. Im Rahmen der durchgeführten Kontrolle wurde bei dem 20jährigen Fahrer Atemalkohol festgestellt. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt. Der Fahranfänger muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Am Samstagabend stellten die Beamten zudem einen Pkw BMW zwischen Rabenäußig und Seltendorf fest, welcher rechtswidrig auf einem sogenannten Flurbereinigungsweg fuhr, den nur Land- und Forstwirtschaft nutzen dürfen. Aufgrund dieser Ordnungswidrigkeit wurde der Pkw kontrolliert. Auch bei dem 50jährigen Fahrer wurde Atemalkohol festgestellt. Der Wert lag hier bei 1,14 Promille. Auch hier wurde der Führerschein sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt. Auch der Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

