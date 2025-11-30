Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Zeugenaufruf nach versuchtem Einbruch
Sonneberg (ots)
In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben unbekannte Täter versucht, in das Vereinsheim des Hundesportvereins Neufang einzubrechen. Der/die Täter verursachten durch Aufhebeln der Eingangstür erheblichen Sachschaden. Zu einer Entwendung kam es glücklicherweise nicht.
Gibt es Zeugen der Tat oder wurden verdächtige Personen im Nahbereich wahrgenommen.
Die Polizeiinspektion Sonneberg hat die Ermittlungen aufgenommen.
Zeugen werden gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens bei der PI Sonneberg zu melden.
Aktenzeichen: ST/0309921/2025
