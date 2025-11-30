Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugenaufruf nach versuchtem Einbruch

Bild-Infos

Download

Sonneberg (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben unbekannte Täter versucht, in das Vereinsheim des Hundesportvereins Neufang einzubrechen. Der/die Täter verursachten durch Aufhebeln der Eingangstür erheblichen Sachschaden. Zu einer Entwendung kam es glücklicherweise nicht.

Gibt es Zeugen der Tat oder wurden verdächtige Personen im Nahbereich wahrgenommen.

Die Polizeiinspektion Sonneberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens bei der PI Sonneberg zu melden.

Aktenzeichen: ST/0309921/2025

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell