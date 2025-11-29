Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Fahrzeugführer unter Einfluss von Cannabis
Pößneck (ots)
Am Samstag, den 29.11.2025 gegen 13:55 Uhr wurde ein 42-jähriger VW-Fahrer einer Vekehrskontrolle in der Nähe des Pößnecker Freibades unterzogen. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv auf Cannabis. Eine Blutprobe wurde durchgeführt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
