LPI-SLF: Fahrzeugführer unter Einfluss von Cannabis

Bad Lobenstein (ots) - Am Donnerstag, dem 27.11.2025, informierte eine Angehörige einer 86-jährigen Frau die Polizei darüber, dass die 86-jäghrige wohlmöglich Opfer einer Betrugsmasche geworden ist. Die ältere Dame fand einen Fleyer in ihrem Briefkasten, welcher suggerierte, dass ihr eine steuerfreie Sofortrente zustehe. Sie rief eine Telefonnummer an, welche auf dem Fleyer stand. In dem Gespräch wurde sie aufgefordert ihre Kontodaten herauszugeben. Die Dame bemerkte ...

