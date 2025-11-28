PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: E-Scooter-Fahrer mit über 1,2 Promille

Neustadt an der Orla (ots)

Am Donnerstag, dem 27.11.2025 gegen 16.30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Ernst-Thälmann-Straße in Neustadt an der Orla einen 44-jährigen E-Scooter-Fahrer. Bei der Kontrolle wurde eine Atemalkoholmessung durchgeführt, welche einen Wert von über 1,2 Promille ergab. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Zu beachten ist, dass E-Scooter Kraftfahrzeuge sind und somit dieselben Promillewerte wie für Pkw oder Lkw gelten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

