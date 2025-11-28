Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: E-Scooter-Fahrer mit über 1,2 Promille
Neustadt an der Orla (ots)
Am Donnerstag, dem 27.11.2025 gegen 16.30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Ernst-Thälmann-Straße in Neustadt an der Orla einen 44-jährigen E-Scooter-Fahrer. Bei der Kontrolle wurde eine Atemalkoholmessung durchgeführt, welche einen Wert von über 1,2 Promille ergab. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Zu beachten ist, dass E-Scooter Kraftfahrzeuge sind und somit dieselben Promillewerte wie für Pkw oder Lkw gelten.
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell