Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Sachbeschädigungen an PKW gesucht

Knau (ots)

Zwischen Sonntagabend, dem 16.11.25, bis Montag 17.11.25, gegen 06:00 Uhr, beschädigten und beschmierten Unbekannte zwei in Knau abgestellte Fahrzeuge. Bei den betroffenen PKW handelte es sich um einen Audi sowie einen Hyundai, die im Hainweg Höhe Hausnummer 4 durch die jeweiligen Eigentümer abgeparkt wurden. Am besagten Morgen bemerkten die Eigentümer dann Verunreinigung bzw. Beschädigung durch u.a. Farbe, Essenreste und Kot. Die Zielrichtung der Aktion ist unbekannt. Es werden Zeugen gesucht, die in dem Zusammenhang verdächtige Personen bemerkt haben. Hinweise nimmt die ermittelnde Polizei in Schleiz unter Nennung der Vorgangsnummer 0298843 entgegen.

